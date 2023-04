Show al torneo per musici e sbandieratori

Nonostante la pioggia, che ha leggermente stravolto il programma, ha regalato grandi emozioni la quinta edizione del ‘Torneo Nazionale per musici e sbandieratori’ promosso dal sestiere di Porta Solestà. A trionfare, nella classifica generale, ovvero quella di combinata, è stato il sestiere organizzatore, Porta Solestà. Secondo posto per Porta Romana e terzo per i ragazzi di Porta Maggiore. Quarta la Piazzarola, quinta Porta Tufilla e sesto il sestiere di Sant’Emidio. Per quanto riguarda le varie specialità, poi, Solestà ha vinto tra i musici, davanti a Porta Maggiore e Porta Tufilla. Il sestiere di Porta Romana, invece, si è aggiudicato il primo posto nella piccola squadra. Successo rossoazzurro anche nella coppia, grazie al duo Saienni-Viceconte, che ha avuto la meglio sui secondi classificati, ovvero i solestanti Federici e Pavoni. Nel singolo, infine, ha vinto Emanuele Bigoni dell’Ente Palio città di Ferrara.

Matteo Porfiri