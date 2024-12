Show, arte e musica: al via il programma degli eventi natalizi

Domani si apre il cartellone degli eventi natalizi di Acquaviva Picena. Primo appuntamento in piazza Forte con ’Merry Christmas Park’ dove, alle 16 arriverà Babbo Natale. Doppio appuntamento lunedì 23 con la Mostra d’arte di Carla Abbondi ’Animaluce’ nella Fortezza medioevale e il Frottage Natalizio per bambini e ragazzi da 6 a 14 anni, inizio alle 9,30 nella biblioteca comunale. Il Presepe artistico a Casa Dalma Massetti sarà inaugurato a mezzanotte della vigilia. Il 27 ci sarà ’Fotografiamoci a Natale’ alle 9,30 nella biblioteca per bambini e poi la serata con giochi da tavolo di Zurlà. A seguire: il 28 il laboratorio di pittura, alle 9,30 sempre in biblioteca; il 29 ’Acquaviva segreta percorso delle Chiese’ alle 15; il 29 focus sulla fortezza medioevale alle 10 e alle 15; il 30 ’Un barattolo di desideri per il nuovo anno’, 9,30 in biblioteca. Il 31 dicembre Capodanno in piazza San Nicolò a cura dell’associazione San Lorenzo, il 5 gennaio Tombolata della Parrocchia in sala consiliare, poi il 6 arrivano le Befane alle 16 in piazza del Forte.