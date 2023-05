Show con i cani per i bimbi

Mattinata in compagnia degli amici a quattro zampe, quella di ieri nell’ambito del programma dell’edizione 2023 della ‘Settimana della famiglia’, per i piccoli alunni dell’asilo nido comunale ‘Zero Tre’ di Tofare. I bimbi dell’asilo, gestito come gli altri comunali dalla cooperativa Virtus, hanno preso parte nel giardino del nido ad un laboratorio ludico con i cani dell’unità cinofila Anc dei Carabinieri di Ascoli (Nucleo Protezione civile Spinetoli). "All’evento – spiega la coordinatrice pedagogica dei nidi, Cinzia Bresciani – hanno partecipato le famiglie dei bambini ed era presente l’assessore ai servizi sociali, Massimiliano Brugni. E’ stato molto bello in quanto i bimbi hanno potuto partecipare attivamente, i carabinieri con i cani hanno dato vita a dimostrazioni di salvataggio e di ricerca facendo nascondere i bambini. Insomma, una bellissima collaborazione con l’unità cinofila che speriamo possa ripetersi".