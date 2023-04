Show con l’Aifas a teatro

L’Accademia Aifas ha messo in scena la commedia più apprezzata del genio britannico William Shakespeare ’Sogno di una notte di mezza estate’. Colori, luci, musica, emozioni, costumi d’epoca: teatro, musiche, in un teatro San Filippo Neri gremito in ogni ordine di posto, nel giorno in cui cadeva il 407esimo anniversario della nascita di Shakespeare. E’ stato uno spettacolo ricco di colpi di scena, arricchito dalle musiche dal vivo di Cristiano Corradetti, dai giochi di luce proposti da Cosimo Guadalupi e dagli sfavillanti costumi di Antonella Mazzaferro. Diretti da Marco Trionfante, che ha anche curato l’adattamento dell’opera, applauditi dal pubblico si sono alternati sul palco del teatro sambenedettese in diciotto, tra attori e attrici: Silvana Albertini, Giovanna Cannella, Nadia Civita, Ester Dellisanti, Cristina De Bartolomei, Ester De Matteis, Manuela Di Giantomasso, Tiziana D’Augelli, Emy D’Erasmo, Rosanna Fasola, Paolo Forlini, Cristian Laurenzi, Nadia Olivieri, Diletta Pandolfi, Federica Talamonti, Stefania Tanzi, Elena Tremaroli, Alfonsina Vannucci.

Lo spettacolo è stato aperto dalla giornalista Stefania Mezzina, che ha salutato e invitato sul palco Lina Lazzari, assessore alla Cultura del comune di San Benedetto, che ha introdotto la serata: "È magnifico vedere un teatro colmo di persone. Devo fare i complimenti all’Accademia Aifas che con le sue iniziative diffonde arte e cultura nel nostro territorio, coinvolgendo centinaia di persone".