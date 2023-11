Show di Battista al Ventidio

Chi l’ha detto che la felicità consiste in un accumulo di effetti speciali e non piuttosto, com’era una volta, nel sapersi divertire con talmente poco che eravamo noi a sentirci speciali? Tra queste e altre domande si muove Maurizio Battista – nello spettacolo ‘Ai miei tempi non era così’ in programma venerdì, alle 21, al teatro Ventidio Basso di Ascoli – in un precisissimo slalom per non urtare i paletti dell’ipocrisia e dell’ignoranza, issati dall’epoca attuale, coadiuvato dalla musica dei Los Locos, dalle canzoni di Renato Zero interpretate dal suo erede naturale Daniele Si Nasce e dall’irriverenza del comico Dado, sempre pronto a smascherare inganni e sotterfugi della contemporaneità. A tale proposito la sala del teatro riprodurrà una sala cinematografica di tanti anni fa, nella quale, attraverso la proiezione di vecchi film, gli spettatori capiranno come di questa presunta modernità ci si è fatti, appunto, un ‘film’ che non corrisponde ai bisogni reali e che fa dire spesso ‘Ai miei tempi non era così’. Lo spettacolo è organizzato da Alhena entertainment e i biglietti sono in vendita alla biglietteria in piazza del Popolo (0736298770), o sui circuiti di vendita online ticketone e vivaticket.