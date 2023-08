Show in piazza del Popolo con ’Moda sotto le stelle’

Si conferma uno degli appuntamenti più belli del palinsesto estivo di Ascoli, la rassegna ‘Moda sotto le stelle’ organizzata da Confartigianato Ascoli, Macerata e Fermo. Con la sapiente regia di Chiara Nadenich, il défilé è andato di scena mercoledì sera, in piazza del Popolo, dinanzi a un pubblico numerosissimo, come del resto lo è sempre stato per questa occasione. Alla conduzione della serata ancora una volta il bravissimo Marco Moscatelli che, per questa 37esima edizione, è stato affiancato dalla showgirl Matilde Brandi. Moda e spettacolo hanno catturato il pubblico per quasi tre ore, esaltando il ‘made in Italy’ e l’artigianato locale. Quattordici le sartorie del territorio che hanno portato in passerella i loro capi, sette i giovani stilisti emergenti che hanno avuto un palcoscenico così importante per il lancio delle loro creazioni, quattro gli orafi che hanno impreziosito con i loro manufatti gli abiti delle modelle e dei modelli, e dieci gli artigiani presenti con i loro accessori, confezioni e calzature. La moda è stata dunque la regina indiscussa della serata che, però, ha dato spazio anche al talento degli artisti ospiti. E’ questo il caso della cantautrice ascolana Giorgia De Santis, in arte Desagio, che ha incantato il pubblico con la sua voce cristallina sulle notte del brano ‘Se piovesse il tuo nome’ di Elisa. Bravi anche il cantante e showman romano Thomas Grazioso, e la coppia di ballerini di ‘Tango show’. Chiaramente entusiasta della serata la vicepresidente di Confartigianato Ascoli, Macerata e Fermo, Natascia Troli, cuore pulsante della manifestazione. La rassegna ‘Moda sotto le stelle’ ha goduto del patrocinio e del sostegno della Regione Marche, del Comune di Ascoli, della Camera di Commercio delle Marche e del Bim Tronto e, anche quest’anno, ha visto la presenza di Jo Squillo con le telecamere del canale ‘TvModa’ che manderanno in onda su tutte le piattaforme (dalla Tv satellitare Sky con 4 milioni di abbonati, al canale 180, ai profili social) l’arte sartoriale italiana, il vero ‘Made in Italy’, da una delle piazze più belle d’Italia.

Lorenza Cappelli