Si accascia a terra per un malore: 50enne tenuto in vita dai passanti

Sono stati minuti di grande concitazione ieri mattina in via Dante Alighieri, la strada alle spalle del Duomo di Sant’Emidio che conduce a viale De Gasperi. Intorno alle 11, infatti, un uomo di 50 anni ha avuto un malore grave, ma a salvarlo è stata la prontezza di alcuni passanti che, guidati dalla centrale operativa del 118, hanno effettuato le prime manovre rianimatorie mettendo poi in condizione i sanitari, giunti in pochissimi minuti, di completare il soccorso e trasferire il paziente all’ospedale Mazzoni dove è stato sottoposto alle cure del caso.

L’allarme è scattato quando l’uomo, mentre transitava a piedi lungo il marciapiede in via Dante Alighieri, ha avvertito un malore e si è accasciato a terra privo di sensi. Si tratta di una strada trafficata, con la presenza di attività commerciali e in diversi si sono resi conto dell’accaduto.

Gli sono subito stati prestati i primi soccorsi proprio dai presenti anche grazie alle indicazioni date dal personale del 118 al quale è stato tempestivamente telefonato. Sotto la loro guida i primi soccorritori hanno eseguito le manovre rianimatorie con effetto positivo, tenendo così in vita il malcapitato. Sul posto è poi giunta un’ambulanza che ha preso in cura il 50enne ascolano. Una volta stabilizzato, l’uomo è stato quindi trasferito in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni dove è giunto in codice giallo, di media gravità. E’ stato sottoposto a tutti gli accertamenti e le cure del caso, ma certamente le sue condizioni erano già migliorate rispetto al momento del malore quando il 118 è intervenuto nel centro di Ascoli in codice rosso. La rianimazione cardiopolmonare è uno strumento di fondamentale importanza nell’ambito del primo soccorso fornito ad una persona che perde conoscenza. Si tratta di una tecnica che prevede l’esecuzione di due particolari manovre: compressioni toraciche (massaggio cardiaco esterno o Mce) e ventilazioni bocca-bocca, o ancor meglio, bocca-maschera. Sono diversi i corsi che vengono organizzati per istruire le persone su cosa fare nel momento in cui ci si trova in presenza di questo tipo di malori. Il tempestivo ed efficace intervento in attesa dei sanitari può salvare vite.