Si accende la ’Notte delle Candele’ Torre di Palme sotto un’altra luce con musica e spettacoli itineranti

Può un luogo inserito tra i ‘Borghi più belli d’Italia’ quale Torre di Palme, diventare ancora più bello? Per scoprirlo bisognerà raggiungerlo il 19 agosto in occasione della ‘Notte delle Candele’ a partire dal crepuscolo quando il romantico centro fermano sarà illuminato solo dal chiarore di stelle e candele. "Abbiamo voluto un nuovo evento per caratterizzare l’operato dell’amministrazione comunale - ha riferito il vicesindaco Mauro Torresi durante la conferenza stampa al Caffè Letterario –, tenteremo di ‘stravolgere’ Torre di Palme grazie anche alla disponibilità e partecipazione di commercianti, residenti e della Società Operaia". Per l’occasione sarà importante parcheggiare a Marina Palmense e usufruire del trasporto pubblico: trenino e bus navetta gratuita dalle 19. "L’esperienza di attenuare l’illuminazione pubblica per vivere città e paesi sotto una luce diversa non è nuova- ha sottolineato l’assessora alla cultura Micol Lanzidei- ma Torre di Palme si presta in modo particolare vestendosi di un look inconsueto e affascinante". Sarà possibile approfittare anche dell’apertura serale dei siti religiosi tra cui la Chiesa di Sant’Agostino con l’interessante Polittico del Crivelli e del Museo Archeologico. "Il programma prevede incursioni artistiche fino a tarda notte con momenti pensati per accompagnare lo spettatore in un mondo magico – ha spiegato Giuseppe Nuciari – danza aerea in piazzetta Lattanzi ore 21.45 e 23; farfalle luminose in via Napoli ore 21.15 e 22.15; spettacolo di tango in via Duca degli Abruzzi ore 21.30 e 22.30; bolle di sapone in largo Milone ore 22.30 per finire con un carillon vivente ovvero una ballerina danzante su pianoforte meccanico itinerante in via Piave alle 21.15-22.15 e 23.15". La storia racconta di una Torre di Palme, teatro della triste ma appassionata storia d’amore tra i giovanissimi Antonio e Laurina. Il loro ricordo vive nella Grotta degli Amanti nel Bosco del Cugnolo dove gli innamorati trovarono rifugio per otto giorni aiutati dai pescatori del posto: sarebbe dovuto tornare sotto le armi Antonio (1911guerra coloniale in Libia, ndr), preferì invece non separarsi dalla sua bella e con lei, legato per i polsi lanciandosi nel vuoto, rimase in eterno: "Avrò cura di rendere il borgo ancora più romantico con istallazioni a terra e con supporti su i quali appoggiare le candele- ha concluso Enrica Sabbioni- vedrete una moltitudine di candele dalle varie forme e dimensioni".

Gaia Capponi