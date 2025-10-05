Si accende lo scontro. Ricci resta a Bruxelles,. Antonini: "E si chiedono perché non si vota più"

"Metteremo nelle Marche un assessore all’agricoltura forte, serio e competente, non come adesso. Abbiamo bisogno, in questo settore, di avere una persona appassionata e in costante rapporto con le associazioni, che conosca il territorio e che conosca gli agricoltori". Le parole dette in campagna elettorale da Matteo Ricci avevano messo nel mirino Andrea Antonini, assessore all’Agricoltura della prima giunta Acquaroli. E se la vendetta è un piatto che va servito freddo, Antonini ha aspettato la fine delle elezioni per punzecchiare il candidato governatore del Pd che, una volta sconfitto, ha scelto di restare a Bruxelles come parlamentare europeo.

"Matteo Ricci rinuncia al seggio ad Ancona e rimane a Bruxelles per difendere i marchigiani dice lui. Poi la sinistra si interroga perché la gente non va più a votare. Ogni altro commento sarebbe come sparare sulla croce rossa" ha scritto Antonini su Facebook togliendosi più di un sassolino dalla scarpa dopo aver già fatto, in realtà, video indirizzati a Ricci nelle ultime settimane di campagna elettorale.

Ma la rinuncia al seggio di Ancona ha scatenato la reazione anche di Francesco Battistoni, segretario regionale di Forza Italia Marche. "Non avevamo dubbi, ma fino all’ultimo speravamo di sbagliarci – ha scritto in una nota –. Matteo Ricci invece non ci delude: perde le elezioni nelle Marche e le abbandona. Meglio il seggio in Europa che in consiglio regionale. In questa scelta c’è tutta l’ipocrisia del Pd e del suo candidato, altro che ‘comizi d’amore’ i suoi erano comizi di opportunità. Anche la scusa di tornare in Europa per sostenere le necessità delle Marche – prosegue – non regge. Da quando è stato eletto al Parlamento europeo non si ricordano atti in favore delle Marche, se ce ne fossero stati siamo certi che in campagna elettorale li avrebbe rivendicati, invece nulla. La verità vera è che le Marche sono state un terreno per misurare le forze interne al campo largo. Una partita giocata sulla pelle dei marchigiani, senza uno straccio di programma ma basata esclusivamente sulla demonizzazione dell’avversario e su fake news".

"A questo punto credo che il Matteo Ricci difensore delle Marche non lo sentiremo più, lo rivedremo in qualche salotto televisivo a pontificare. Ma non c’è da preoccuparsi. Per fortuna le Marche e i cittadini potranno contare sul presidente Acquaroli, su Forza Italia e sul rapporto sinergico e costruttivo con il Governo. Questa cosa i marchigiani l’hanno capita e hanno smascherato il trucco del Pd e di Matteo Ricci punendoli sonoramente alle urne", conclude Battistoni.

La rinuncia di Ricci apre le porte dell’Assemblea legislativa a Michele Caporossi, ex direttore generale dell’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche, candidato con il movimento politico ’Progetto Marche Vive’ che, osserva Caporossi, "si prepara a inaugurare una nuova fase: quella di una opposizione di governo, lucida, costruttiva e profondamente radicata nei valori del riformismo marchigiano. Progetto Marche Vive nasce come progetto di governo – sottolinea – e anche dai banchi dell’opposizione manterrà fede a questa vocazione, lavorando per il cambiamento con una cultura politica fondata su responsabilità, competenza e programmazione".

Flavio Nardini