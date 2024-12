Si accendono le luci. Ascoli, tuffo nel Natale e pienone in centro:: "Sempre più eventi"

Centro storico gremito di persone per l’attesa inaugurazione del Villaggio di Natale e per l’accensione delle Luminarie Natalizie. Le città di Ascoli ha così dato ufficialmente il via al Natale 2024 con il tradizionale taglio del nastro del Villaggio e della pista di pattinaggio sul ghiaccio e con la spettacolare accensione delle luminarie nelle vie e nelle piazze del centro storico. C’era molta curiosità per vedere soprattutto l’illuminazione di piazza del Popolo e anche quest’anno le luci scelte dall’amministrazione comunale sono davvero emozionanti con una cascata d’oro che si riflette sul travertino del salotto ascolano. Un tripudio di luci ha così invaso piazza del Popolo, piazza Arringo e le vie centrali della città, in una serata di festa animata anche dallo spettacolo itinerante della Compagnia dei Folli, dall’evento ’Mille luci in una bolla’ e dall’esperienza del simulatore ’Fly Explorers’ realizzato dall’ingegner Cinti e da Paolo Prosperi della Xentex. Un volo sulla città davvero emozionante che dal 7 dicembre al 6 gennaio sarà possibile fare in piazza Arringo sotto al Palazzo Del Comune. Il sindaco Marco Fioravanti, affiancato dal Francesco e Lorenzo Agostini della ditta New Event che ha realizzato le luminarie, ha ringraziato i presenti. Con lui il vice sindaco Massimiliano Brugni, gli assessori Marco Cardinelli e Laura Trontini, la consigliera Manuela Marozzi e il presidente del consiglio comunale, Alessandro Bono. Dopo aver tagliato il nastro del Villaggio di Natale si è aperta la pista di pattinaggio per i primi giri sul ghiaccio. Poi si sono trasferiti tutti in piazza del Popolo dove al termine del countdown alle ore 18 sono state accese le luminarie delle vie e delle piazze del centro cittadino.

"È stato un momento di grande unione – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti – che ha dato idealmente il via alle feste natalizie. È bello vedere il centro storico pieno e vivo. Come Amministrazione lavoriamo per far sì che ci siano sempre più eventi capaci di attrarre persone e alimentare il tessuto economico e sociale della nostra meravigliosa città, che da oggi brilla ancora di più grazie a queste splendide e suggestive luci natalizie".

Valerio Rosa