Si accusa di un furto per amore Ora a processo per autocalunnia

Si accusa di un reato per amore, ma la magistratura non gli crede e lo manda a processo. E’ quanto accade a un 35enne ascolano, che rischia ora una condanna che va da un minimo di uno a un massimo di tre anni di reclusione. E’ successo questo: l’ascolano era stato citato come testimone nell’ambito di un procedimento che vedeva indagata un’amica. La donna, a cui evidentemente teneva davvero tanto, era imputata di furto aggravato per aver sottratto una somma di denaro, asportata illecitamente dall’interno dell’auto di un’altra persona. L’uomo si è quindi presentato in una stazione dei carabinieri riferendo che era stato invece lui a rubare i soldi dall’auto e non la donna. Una confessione che gli investigatori hanno verificato come falsa, fatta probabilmente col solo scopo di sollevare da responsabilità la donna ritenuta invece la vera autrice del reato contestato. La Procura di Ascoli ha dunque iscritto il 35enne al registro degli indagati contestandogli l’accusa di auto calunnia, che ricorre quando una persona, con dichiarazione resa davanti all’autorità o alla polizia giudiziaria, incolpa sé stesso di un reato in realtà mai avvenuto, oppure commesso da altri. L’ascolano, è stato sentito dalla polizia giudiziaria, ma non è stato creduto. Difeso dall’avvocato Umberto Gramenzi, sarà dunque processato.

p. erc.