Si allontana da casa e scatta il Tso Per fuggire morde un infermiere

Morde un infermiere per cercare di allontanarsi dall’ospedale. E’ stato solo l’epilogo di un martedì movimentato nella città di Grottammare, dove un cinquantenne originario del luogo, ma che lavora da anni in Svizzera, ospite di parenti nella zona di Montesesso, ha fatto perdere le sue tracce per una dozzina di ore. La vicenda era iniziata nelle prime ore di martedì quando l’uomo, a seguito di una discussione ha dato in escandescenze costringendo i parenti a chiedere l’intervento dei carabinieri della locale stazione. Dato lo stato di alterazione dell’uomo, i militari dell’arma hanno chiesto l’intervento del 118 i cui sanitari hanno disposto un Trattamento Sanitario Obbligatorio, con provvedimento firmato dal sindaco Enrico Piergallini su richiesta degli organi competenti.

Nel momento in cui si provvedeva alla compilazione dei documenti, il cinquantenne ha saltato la recinzione dell’abitazione e si è dileguato. Nel pomeriggio sono scattate le ricerche sulla collina di Montesecco, per opera dei vigili del fuoco, dei carabinieri, dei volontari della Protezione civile. Ricerche che sono andate avanti tutta la notte, fino alle quattro del mattino di ieri, quando l’uomo si è presentato spontaneamente nella postazione avanzata disposta dai vigili del fuoco per coordinare le ricerche. Sembrava tranquillo e disposto a collaborare. A quel punto è stato dato seguito al provvedimento già disposto dalle autorità sanitarie. Una volta accompagnato al Pronto soccorso di San Benedetto, il paziente ha reagito con veemenza ed ha aggredito, mordendolo, un infermiere. Approfittando del momento di confusione, si è dato alla fuga, ma è stato bloccato dalla vigilanza armata, interna all’ospedale h 24, i cui operatori l’hanno riportato al Pronto soccorso dov’è stato trattato e poi consegnato al reparto di Psichiatria, dove si trova ricoverato.

Marcello Iezzi