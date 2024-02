Si alza il sipario del Ventidio Basso. Ecco gli appuntamenti in arrivo

Il cartellone del teatro Ventidio Basso sarà particolarmente fitto di spettacoli nel corso delle prossime settimane e dei prossimi mesi. Il 24 febbraio, con doppia rappresentazione alle 17.30 e alle 21, il sipario si alzerà sul musical ‘La leggenda di Belle e la Bestia’ nell’allestimento della Compagnia dell’Ora. Il 29 febbraio, alle 21, spazio alla comicità di Paolo Cevoli in ‘Andavo ai 100 all’ora’, racconto personale che attraversa tutta la vita di Cevoli fino ai giorni nostri. Il 2 marzo, alle 20.30, sarà invece la volta del teatro ragazzi con lo spettacolo ‘Papagheno Papaghena. I pappagalli di Mozart’ della Compagnia Trioche, per la regia di Rita Pelusio, che presenterà un particolare lavoro clown musicale. Il titolo si rifà alla celebre aria dell’opera di Mozart ‘Il flauto magico’. E ancora, il 14 e 15 marzo, alle 20.30, nell’ambito della stagione di prosa promossa dal Comune con l’Amat, al Ventidio arrivano Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta in ‘Scusa sono in riunione… ti posso chiamare?’. Un’attuale e acutissima commedia degli equivoci che, con ironia, invita a riflettere sull’ossessione della visibilità e sulla brama di successo che caratterizzano i tempi d’oggi. Gabriele Pignotta dipinge così il ritratto della sua generazione affidando alla travolgente e carismatica Vanessa Incontrada il ruolo della protagonista. Grande appuntamento il 17 marzo, alle 21, con il maestro Riccardo Muti che dirigerà l’orchestra giovanile dei Cherubini nel concerto celebrativo dei 250 anni dalla nascita di Gaspare Spontini. Spazio, invece, alla comicità di Francesco Cicchella il 20 marzo, alle 21, con lo spettacolo ‘Bis!’, one man show esilarante e performance completamente inedite. Di nuovo prosa, il 26 e 27 marzo, alle 20.30, con lo spettacolo ‘Come tu mi vuoi’, Il 6 aprile, alle 21, ancora cabaret con il comico Giovanni Vernia in ‘Capa fresca’, il 14 aprile, alle 17.30, torna il teatro ragazzi con lo spettacolo ‘Sonata per tubi’, il 4 maggio, alle 21, Pfm canta De Andrè e, l’11 e 12 maggio, rispettivamente alle 20.30 e alle 17.30, Chiara Francini porta in scena ‘Forte e Chiara’. Info biglietti: 0736/298770.

Lorenza Cappelli