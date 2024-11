Si assegnano novantasei loculi

L’Amministrazione comunale di Monteprandone intende assegnare 96 loculi nel civico cimitero. La domanda di concessione dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente l’apposito modello disponibile presso: l’Ufficio Servizi Sociali di piazza dell’Aquila a Monteprandone oppure sul sito istituzionale del Comune. La richiesta di concessione deve essere presentata tassativamente, dalle ore 10 di lunedì 2 dicembre alle ore 13 di mercoledì 18 dicembre tramite PEC, o via e-mail, oppure consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del comune a Monteprandone, aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e il martedì e il giovedì anche dalle 17 alle 18. Le richieste, trasmesse via PEC e via email, si accettano esclusivamente in formato pdf e docx. Altri formati non saranno presi in considerazione. In seguito sarà stilata una graduatoria in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande con priorità ai cittadini residenti nel comune di Monteprandone.