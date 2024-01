Si avvicina il Carnevale. Ecco il premio Fanfulla. Un riconoscimento per Tonino Silvaggio

Il Carnevale di Ascoli ha indetto la prima edizione del concorso ‘Premio Tonino ‘Fanfulla’ - Ancaria d‘oro’. Il premio, nato in ricordo di Tonino Silvaggio (Fanfulla era il soprannome), uno dei protagonisti della festa carnascialesca ascolana scomparso nel 2020, farà parte ufficialmente del concorso mascherato.

"Il nostro Carnevale – dice il sindaco Marco Fioravanti – è uno dei più importanti d’Italia, grazie anche al lavoro che c’è dietro da parte dell’associazione ora diretta da Marco Olori".

"Per mantenere – ha proseguito il primo cittadino ascolano – l’identità, la manifestazione deve però aprirsi anche a nuove idee: per questo è stato accolto con grande piacere, e emozione da parte mia, il premio dedicato a Tonino. Lo conoscevo molto bene, eravamo amici. Aveva una profondità d’animo e una raffinata intelligenza. Per lui il Carnevale era tutto, in quei sei giorni si trasformava completamente".

"Questo premio – ha spiegato ancora il sindaco Fioravanti – servirà anche per mantenere viva la memoria di chi ha contribuito alla costruzione di questa città, pure attraverso le maschere".

Tonino Silvaggio, nato il 12 ottobre 1950, è ricordato ad Ascoli anche per la passione che ha sempre avuto per il Carnevale, ma in generale per gli eventi cittadini.

Il soprannome ‘Fanfulla’ nasce nel 1969, dopo l’incidente a causa del quale perse il braccio destro: gli venne attribuito dagli amici per il carattere ironico e goliardico, e per la creatività che ha sempre dimostrato. E’ scomparso nel febbraio 2020. "Con questo premio – continua il presidente dell’associazione ‘Il Carnevale di Ascoli’, Marco Olori – saranno coinvolti, ulteriormente, i giovani. E per noi del direttivo è una cosa importantissima. Ringraziamo gli ideatori del premio e Fanfulla".

Tonino Silvaggio incarnava perfettamente lo spirito del Carnevale ascolano e sue sono diverse mascherate storiche degli anni ‘70 e ’90. Il premio è stato promosso: da un consiglio direttivo, di cui fanno parte oltre al fratello Piero alcune figure importanti nella vita di Tonino Silvaggio e del Carnevale ascolano, che si occuperà della filosofia e della visione del premio, garantendone negli anni l’approccio puro con la sola finalità del supporto e dello sviluppo culturale del territorio e della sua espressione all’interno del Carnevale, e da un consiglio operativo il cui campo d’azione sarà il sostegno alla dimensione creativa della comunità, con l’obiettivo di mettere a disposizione strumenti didattici che consentano di sviluppare e migliorare il potenziale artistico dimostrato. Il premio ‘Tonino Fanfulla – Ancaria d’oro’ è dunque a pieno titolo un premio istituzionale del Carnevale ascolano per la migliore performance e interpretazione creativa per maschera singola. In palio 4 borse di studio all’accademia Frida per sviluppare, tramite un percorso didattico, le capacità performative della maschera mostrate durante la kermesse.

Lorenza Cappelli