"Sì, Borgioni era in pericolo"

Tra i casi più spinosi affrontati dal comandante Tommaseo certamente la recente rapina a Maurizio Borgioni con l’arresto di tre persone fra cui la moglie e il cognato dell’imprenditore ascolano. "Posso dire poco perché l’attività è in corso. Ma è stato un bel lavoro, svolto con l’indispensabile riserbo". L’accelerazione in direzione dell’arresto dei soggetti indagati è stata dovuta al pericolo che a Borgioni potesse succedere altro. "Sì, è uno degli elementi" conferma il comandante dei carabinieri. Tommaseo andrà a dirigere la divisione Europol presso il servizio di cooperazione internazionale del ministero dell’Interno a Roma. Europol ha la missione di sostenere gli Stati membri nella prevenzione e nella lotta contro tutte le forme gravi di criminalità organizzata e internazionale, criminalità informatica e terrorismo. Europol collabora anche con molti Stati partner non membri dell’UE e con organizzazioni internazionali. "La direzione centrale della polizia criminale, ex Criminalpol, ha diversi livelli e divisioni, una delle quali è referente dell’Italia verso l’unione Europea ed io andrò a dirigere questa divisione che comprende, oltre l’arma dei carabinieri, anche polizia di stato e guardia di finanza" spiega il colonnello Tommaseo. "Tratterò i mandati di arresto europeo, mi occuperò della creazione di squadre miste d’indagine per fronteggiare un’emergenza che riguarda più Paesi"

p. erc.