Si cambia: la nuova mappa del mercato ambulante

Mercati settimanali, si cambia. L’amministrazione comunale dispone l’ampliamento della fiera che due volte a settimana occupa il centro, riportando quella di Porto d’Ascoli nel suo luogo d’origine. È stato deciso due giorni fa dalla giunta di Viale De Gasperi, che ha approvato una delibera sulla razionalizzazione dei mercati ambulanti del martedì e del venerdì a San Benedetto e del sabato a Porto d’Ascoli alla luce della soppressione di diversi posteggi per revoca o rinuncia alle concessioni. In particolare, verranno soppressi i posteggi situati ai confini ovest, nord ed est di piazza San Giovanni Battista con spostamenti dei concessionari negli spazi liberatisi. A Porto d’Ascoli, il mercato tornerà in via Mattei, o altro sito da individuare di concerto con le associazioni di categoria, da dove fu spostato nel 2015 per permettere l’esecuzione di lavori. Dopo oltre sette anni, quindi, bancarelle e furgoncini fanno ritorno nella loro sede ‘naturale’, da cui furono costretti a trasferirsi per i lavori di adeguamento stradale in via Mattei e via Rubicone. Da allora, il mercato della zona sud è andato in scena in via Toti e via Mare, in un’area privata concessa in comodato d’uso. Il tutto viene deciso proprio nei giorni in cui le fiere tornano protagoniste della riviera: si ricorda infatti che questo weekend andranno in scena ‘L’antico e le palme’ e ‘Delizie e gioie delle feste’, il classico mercatino organizzato da Confcommercio, entrambi per le strade del centro cittadino, soprattutto viale Secondo Moretti e via Montebello. Ma in generale è palese lo sforzo dell’amministrazione Spazzafumo teso a valorizzare i mercati, anche quelli coperti: in tal senso, va ricordata la riqualificazione dell’area antistante il mercato di viale De Gasperi, e l’intercettazione di 70mila euro da bando regionale per finanziare progetti volti a creare centri commerciali naturali.