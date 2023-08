Si celebra il centenario della Samb

Questa sera, alle ore 21,15, la Palazzina Azzurra ospiterà la tradizionale Serata Azzurra del Circolo dei Sambenedettesi, con tema centrale la celebrazione del Centenario della Sambenedettese Calcio, per il quale è stato realizzato un film documentario, di cui verrà proiettata un’anteprima, che ripercorre le tappe dalla fondazione ai primi successi, sino alla straordinaria promozione nella Serie B, con la conseguente ricaduta in termini di notorietà non solo per prima squadra, ma anche e soprattutto per la città e per lo spirito popolare, da cui i calciatori traevano entusiasmo ed energia. Saranno presenti ex calciatori e giornalisti, testimoni dell’epopea rossoblù, chiamati a commentare quei periodi. Nel corso della serata sarà conferito il riconoscimento ’Sambenedettese d’Adozione’ ed assegnate le tessere di Socio ad Honorem a personaggi che si sono distinti in ambito sportivo e sociale per il bene della città e della comunità che ci vive. Allieteranno l’evento Domenico Caselli e Ricky Di Sante, componenti dell’ex Gruppo Laberinto, che riproporranno brani tradizionali del loro ricco repertorio. e gli attori della Ribalta Picena con brevi pièce teatrali in vernacolo sambenedettese.

s.m.