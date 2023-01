Si cercano bambini per la processione del Cristo Morto

C’è bisogno della collaborazione di tutta la città e non solo, per dare corpo alla processione del Cristo Morto di Grottammare che si terrà il prossimo 7 aprile. Gli organizzatori fanno sapere che c’è bisogno di nuove persone, in modo particolare di bambini e bambine delle scuole elementari, di ragazzi e ragazze delle medie, del primo e secondo anno delle scuole superiori, di uomini e donne, tutti invitati a dare la loro adesione telefonando al 336.708821 (Emidio Vannicola), oppure al 320.9369758 Vincenzo D’Ercoli, che è disponibile nei giorni festivi dopo la Messa delle 10,30 nella Chiesa di S. Giovanni Battista. Il comitato avrà cura di prendere le adesioni e le conferme per stilare l’ordine della sfilata che prevede centinaia di figuranti. Tutti quelli che hanno già partecipato alle precedenti edizioni sono invitati a dare la loro conferma trenta giorni prima della sfilata, per non essere sostituiti.