"Si commettono troppi peccati" Nel paese arrivarono in 120mila

Secondo la ricostruzione storica effettuata da don Francesco Mangani insieme a don Attilio Galli, tra l’aprile e il maggio del 1948 la Santa Vergine apparve per 25 volte ad Anita Federici, una contadina tredicenne, nella rupe tufacea di Gimigliano. Le apparizioni della Madonna furono precedute da quelle di un angelo che raccomandò alla veggente di pregare il rosario. La sera del 18 aprile 1948, Anita si trovava sul luogo dove le era apparso l’angelo, quando la Madonna, circondata da quattro angeli, le si mostrò all’improvviso. Si presentò con il titolo di Addolorata, aveva vesti bianche sfolgoranti, ed aveva la spada del dolore nel petto. La Vergine invitò Anita a pregare per la conversione dei peccatori, parlandole nel dialetto locale. Maria le riapparve poi altre 25 volte, sino a quando, il 23 maggio 1948, le diede la ‘corona della penitenza e del dolore’ come simbolo del sacrificio e delle sofferenze che avrebbe dovuto patire. Successivamente, in un’altra apparizione, la Vergine le diede un segreto (fu consegnato al Papa nel 1963). Ella, inoltre, le dettò i nomi dei bambini da invitare sul luogo a pregare. Li voleva vestiti di bianco. La presenza dei bambini è significativa, perché sono il segno dell’innocenza e della purezza,e vengono invitati da Maria a pregare per la conversione dei peccatori. L’evento del ‘48 ebbe da subito una risonanza nazionale ed internazionale tanto che sul posto arrivarono fino a 120.000 persone, da tutta Italia, dalla Francia, dalla Svizzera e dalla Germania e anche dalle Americhe.

Il messaggio che Maria ripeteva spesso durante le apparizioni era: "Si commettono tanti, troppi peccati, e ogni giorno. Pregate per la conversione dei peccatori. Pregate per la conversione della Russia. Pregate per il Papa e per il clero. Non voglio rimanere mai sola in questo tratto di roccia. Preghiera, sacrificio, riparazione, altre volte preghiera, espiazione, vittima". Oltre ad Anita numerose persone videro alcuni segni. Migliaia poi furono i pellegrini che ne videro nella rupe e nel cielo, soprattutto il grande segno della rotazione del sole, preannunciata dalla veggente Anita per il 18 maggio alle ore 5,30, e ripetuta il 19 e 23 maggio, ultimo giorno delle apparizioni: anche di questo segno prodigioso ci sono numerose testimonianze di fedeli e religiosi, oltre ai verbali dei Carabinieri del vicino comune di Venarotta. Il tutto finì pochi mesi dopo, il 23 maggio. Infatti fu preannunciata un’altra apparizione per la terza domenica di settembre 1948, che tuttavia non avvenne: la veggente non seppe dare una spiegazione.

l. c.