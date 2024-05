Si corre insieme a Martina: podismo con la solidarietà

Ha un nuovo traguardo da raggiungere, la 9ª edizione di’"Corri con Martina Km 8.6 – Premio Domenico Mozzoni’, la corsa podistica e passeggiata ludico-motoria, a sostegno della ricerca contro il cancro, che si svolgerà domenica 26 maggio sul lungomare di San Benedetto, con partenza in piazza Giorgini alle 9.30. Attraverso la raccolta fondi, infatti, da quest’anno il progetto mira a sostenere l’AIL, sezione di Ascoli, per la donazione al laboratorio di Ematologia dell’Uoc di Ematologia e Terapia Cellulare dell’Ospedale Mazzoni, dello strumento Nas, che verrà utilizzato in combinazione con il nuovo strumento denominato Genexus, nell’ambito delle Leucemie Acute. Tutto ciò dopo che lo scorso anno, anche grazie a Corri con Martina, è stato possibile donare all’Ospedale Salesi di Ancona un microscopio confocale. Se ne è parlato in comune, alla presentazione, coordinata dal socio Lions Vittorio Bellagamba, alla quale erano presenti il Sindaco, Antonio Spazzafumo, l’Assessore allo Sport Cinzia Campanelli, il presidente dell’Assoalbergatori Riviera delle Palme Nicola Mozzoni, autorità lionistiche, tra cui la Presidente del LC San Benedetto, Laura Cennini, il Presidente del LC Ascoli Urbs Turrita, Roberto Camaiani, la referente distrettuale LC per Corri con Martina, Maria Pia Silla, Eugenio Novelli, presidente dell’ASD Running Team d’ lu Mont di Monsampolo Alfonso Collalto della Decathlon di San Benedetto e lo speaker ufficiale della manifestazione, Manrico Urbani L’iniziativa è promossa dai Club Lions e Leo di San Benedetto, Ascoli, Amandola, Val Vibrata (Zona B IV Circoscrizione Distretto 108A) Running Team d’ lu Mont di Monsampolo (che collabora per la parte tecnica) e patrocinata dal comune, Ordine dei Medici chirurghi e odontoiatri Provincia di Ascoli e Associazione Nazionale Dentisti Italiani, e come ogni anno sono numerosi gli sponsor che contribuiranno.

Sono cinque le modalità di partecipazione: gara competitiva di 8.6 chilometri, passeggiata ludico-motoria non competitiva di 4,6 chilometri, passeggiata ludico-motoria Boys Kids Run, passeggiata Bau Run, accompagnati dal proprio cane, lungo Viale Buozzi e la Stracanina, gara agonistica ’a sei zampe’ in cui l’atleta può partecipare, insieme al suo cane con il guinzaglio. Le due ultime iniziative, sono possibili grazie al supporto dell’Odv L’Amico Fedele e del Canile Comprensoriale Quercia Ferrata. L’evento è dedicato a tutti, non solo agli sportivi ma anche a chi vorrà camminare, indossando la T-Shirt Tecnica da collezione (si potrà avere iscrivendosi al costo di 10 euro, agli stand in Piazza Giorgini): nuovamente attivi i Corner della Salute, dove sarà possibile usufruire gratuitamente di consulenze mediche specialistiche, screening, laboratori di sana alimentazione e iniziative di sport e benessere.

Stefania Mezzina