Si divertono a vandalizzare oasi felina di Grottammare, morto gatto

Un atto vandalico scellerato l’attacco portato all’Oasi felina che si trova nella zona del paese alto di Grottammare, sul versante nord del paro della Madonnina. Per lo spavento un gatto è morto di infarto, altri sono disorientati. E’ da oltre dieci anni che l’Oasi felina si trova in quella zona e mai era accaduto un fatto simile. Il grave episodio è avvenuto nella notte fra giovedì e venerdì, ma già la sera precedente qualcuno aveva lanciato una seria di sassi all’indirizzo dei gatti che si trovano nella recinzione.

L’altra notte, evidentemente gli stessi soggetti, sono tornati ed hanno abbattuto una parte della recinzione nella zona dell’ampliamento che è stato realizzato dal Comune con la collaborazione dei soci dell’Amico Fedele, associazione che si occupa della gestione dell’Oasi felina. Nella parte più vecchia, invece, hanno scardinato il cancello della chiusura.

L’attacco è stato scoperto ieri mattina. Uno dei due gatti che erano usciti dal recinto, è morto. Portato dalla veterinaria è stato accertato il decesso per presunto infarto, ma il felino sarà sottoposto ad autopsia per accertare le cause del decesso. Le forze dell’ordine sono state avvertite e, trattandosi di una struttura comunale, i referenti nelle prossime ore si recheranno nella locale caserma dei carabinieri per formalizzare la denuncia su quanto accaduto. Intanto i militari dell’arma stanno visionando le telecamere di videosorveglianza per cercare di scoprire gli autori dell’atto vandalico. Gli stessi carabinieri hanno anche raccolto alcune testimonianze dei vicini.