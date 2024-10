Si divertono con gli estintori. Folignano, danni al palasport

Raid vandalico nel comune di Folignano. Ignoti, infatti, presumibilmente nella notte tra domenica e lunedì, hanno danneggiato gravemente il Palarozzi, ovvero il palazzetto dello sport che si trova nella frazione di Villa Pigna. Pertanto, la struttura è stata chiusa dall’amministrazione comunale e non verrà riaperta finchè non saranno ripristinate le condizioni idonee per il suo utilizzo. I vandali hanno utilizzato gli estintori presenti nell’edificio sporcando sia gli spogliatoi che il campo di gioco, rendendo pertanto non utilizzabile la struttura. Non è la prima volta, in realtà, che gli edifici di proprietà comunale vengono presi di mira dai teppisti e già in passato si erano verificati diversi casi analoghi sempre sul territorio folignanese. Nelle ultime ore, comunque, è stato effettuato un primo sopralluogo da parte dei tecnici per determinare la tipologia degli interventi che saranno effettuati quanto prima allo scopo di rendere di nuovo utilizzabile la palestra.

"Dispiace che le conseguenze di questa azione compiuta da alcuni irresponsabili vadano a danneggiare i ragazzi della scuola media, che utilizzano la struttura per le lezioni di educazione fisica, ed i ragazzi delle associazioni sportive che utilizzano la struttura nelle ore pomeridiane – commenta il vicesindaco Angelo Flaiani, visibilmente deluso per quanto accaduto –. L’impegno dell’amministrazione è di ripristinare quanto prima il normale utilizzo della struttura e di individuare, tramite l’utilizzo delle telecamere presenti in zona, gli autori di questo gesto vandalico". Rammarico, poi, è stato espresso anche dal sindaco Matteo Terrani. Ovviamente, il fatto è stato segnalato alle forze dell’ordine, che stanno indagando per risalire ai protagonisti dell’atto di teppismo. Sui social, nel frattempo, si è riversato lo sdegno da parte dei folignanesi, perché il Palarozzi rappresenta un punto di riferimento per tanti giovani del territorio e, come ribadito dal vicesindaco Flaiani, anche per le scuole, che svolgono lì le ore di educazione fisica. Le immagini filmate dalle telecamere presenti nella frazione di Villa Pigna saranno sicuramente utili, alle forze dell’ordine, per identificare gli autori di un atto vandalico assolutamente da condannare.

Matteo Porfiri