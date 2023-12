Si è insediato il nuovo Consiglio dei ragazzi

Si è insediato il nuovo consiglio comunale dei ragazzi 2023/2024. Un gruppo vario, pieno di curiosità e di energia da sprigionare nei futuri progetti. Il baby sindaco uscente Samuele Vagnozzi ha ceduto la sua fascia a Hamza Haoit. Durante questa giornata, così importante per i ragazzi, i promotori hanno deciso di invitare gli ex sindaci baby dei precedenti consigli comunali, i quali hanno espresso i loro migliori auguri al nuovo consiglio. A seguire si è tenuta la prima attività di questo nuovo Consiglio comunale dei ragazzi, che hanno istituito un premio invito allo studio agli alunni più meritevoli. "Ci teniamo a ringraziare tutti i partecipanti, i sindaci dei paesi di Petritoli e Ripatransone, i quali hanno avuto il piacere di complimentarsi con i nostri ragazzi augurando loro un anno prolifero di attività per il loro paese – aggiungono gli organizzatori - le autorità presenti, i presidenti delle associazioni e la scuola per aver accettato il nostro invito". Il sindaco di Montefiore dell’Aso Lucio Porrà, ha voluto ringraziare Gloria Cannella per la tenacia con cui è riuscita, insieme con Stefania Paoloni, a tenere e mantenere in vita il ccr.