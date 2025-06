Si è sfondato ancora il ponte Bailey di villa Santi

Il ponte Bailey in località Villa Santi di Massignano continua a sfondarsi e questa volta, nonostante vi fosse un’altra bella tavola rotta che è volata via nel vuoto ed altre che sono in procinto di fare la stessa fine, non è stato chiuso. I veicoli, anche quelli pesanti, continuano a transitarvi col rischio di rimanere con le ruote incastrate nell’intelaiatura metallica. La sostituzione di una tavola, da parte della Provincia, proprietaria della strada, era avvenuta meno di un mese fa dopo un periodo di chiusura che aveva suscitato le lamentele dei residenti e delle attività produttive della zona, costringendo tutti a fare un ampio giro sulla parallela Valmenocchia. Il ponte Bailey era stato costruito dall’esercito tedesco, ben solido con impalcata di assi di quercia ricoperti di asfalto. Intorno al 1999 il ponte ‘tedesco’ anziché sottoporlo a una buona manutenzione, fu smontato e sostituito con un ponte della stessa tecnologia, ma già usato e di realizzazione inglese, più leggero e delicato, poiché dopo appena tre anni, nel 2012, fu chiuso per la prima manutenzione, poi ancora nel 2021e ora nel mese di maggio 2025, ma la situazione non è stata risolta.