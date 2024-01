Si è spenta la centenaria Emma

A Centobuchi si è spenta ieri la centenaria Emma Simonelli della quale raccontammo il "caso anagrafico" poco più di un mese fa. La nonnina di Monteprandone per l’anagrafe, infatti, ha tagliato l’ambito traguardo dei 100 anni il 6 dicembre scorso, così il sindaco di Monteprandone, Sergio Loggi, nel rispetto della tradizione, è andato a farle visita e a portare i saluti della comunità. In questa circostanza il sindaco ha scoperto che la signora Emma Simonelli, è stata iscritta all’anagrafe come nata il 6 dicembre del 1923, ma in realtà è nata il 14 febbraio del ‘23 a Rotella. Significa che sono stati impiegati più di 10 mesi per iscriverla all’Ufficio Anagrafe e che, quindi, Emma Simonelli, di anni ne avrebbe avuti 101 nel mese prossimo. Lascia le figlie Marisa e Giuliana e tanti nipoti e pronipoti. I funerali saranno celebrati oggi alle 15.10 nella chiesa Regina Pacis a Centobuchi.