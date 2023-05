Si finge bancario e si fa accreditare mille euro

Doppio colpo ai truffatori grazie ai carabinieri di Porto San Giorgio con i colleghi del Milanese che hanno concluso gli accertamenti a seguito di una denuncia presentata da un uomo residente a Porto San Giorgio. Denunciati per truffa in concorso un 39enne di Oristano con precedenti, una coppia di Vigevano, una 44enne di Biella, 38enne di Paola (Cs) e un 46enne di San Giuliano Milanese. Le indagini, condotte anche attraverso l’analisi dei tabulati telefonici e della documentazione bancaria, hanno accertato che i denunciati, approfittando di un’inserzione per la vendita di un tetto apribile per autocarro a mille euro pubblicata su Subito.it: hanno contattato la vittima inducendola, mediante inganni e raggiri, ad andare alle poste per ricevere il pagamentoma a quel punto l’hanno guidata step by step, inducendola ad accreditare su diverse carte elettroniche, loro riconducibili, una somma complessiva di 1.480 euro. Si tratta di un danno patrimoniale non assicurato. Nell’ambito della medesima operazione a Porto San Giorgio, i carabinieri hanno deferito per truffa anche un giovane di Massa di Somma (Na), classe 1998, censurato. Fingendosi un operatore della banca Bper, ha contattato la vittima comunicandole la presenza di operazioni fraudolente sul proprio conto: tramite un raggiro ha indotto la vittima a effettuare due distinte operazioni online tramite le quali ha accreditato su un conto corrente riconducibile al deferito mille euro. In Entrambi i casi, si tratta di un grave danno patrimoniale subito dalle vittime.