Si fingono tecnici: così provano a truffare anziani

Castel di Lama, bussano alle case per proporre contratti porta a porta, intervengono i carabinieri. Le forze dell’ordine sono state subissate di chiamate dei cittadini preoccupati dalla presenza di quattro persone, che hanno suonato nelle case di molti lamensi per proporre contratti per compagnie elettri-che, in virtù del mercato libero. Subito si è diffusa la preoccupazione e sono partite telefonate ai ca-rabinieri e in Comune, alla fine i militari sono intervenuti ed hanno identificato le quattro persone, che sembra abbiano semplicemente proposto dei contratti, quindi procedevano nella regolarità. L’allarmismo dei cittadini è determinato sia dai raid dei ladri a cui si è assistito nei mesi scorsi, che hanno suscitato fore preoccupazione, sia dalle segnalazioni della Ciip spa che metteva in guardia la cittadinanza dal pericolo delle truffe a domicilio.