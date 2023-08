Si gioca la Contesa del Secchio Sfida tra le quattro contrade e sfilata di dame, nobili e cavalieri

In una piazza Matteotti imbandierata a festa, con i colori giallo della Contrada Cavaliera Sant’Elpidio, verde della Contrada San Martino, rosso della Nobile Contrada San Giovanni e azzurro della Magnifica Contrada Santa Maria questo pomeriggio (dalle ore 16), si raduneranno tutti i protagonisti della 71a Contesa del Secchio, dalla municipalità con a capo il Podestà, al secolo il sindaco Alessio Pignotti, i priori, i notabili, gli armati a scortare il Capitano del Popolo che, per il secondo anno consecutivo, è Alessandro Bigioni, e a seguire una profusione di dame, ancelle, cavalieri, nobili e nobildonne, monaci, tamburini, sbandieratori, alfieri, tutti in abiti del 1400, e, soprattutto, le squadre delle quattro contrade. Saranno i giocatori gli assoluti protagonisti del sempre avvincente gioco del pozzo, al campo sportivo ‘Mandozzi’, che li vedrà cimentarsi per riuscire a conquistare l’ambito trofeo, quel Secchio che dà il nome alla manifestazione storica e che, attraverso le targhette in oro e preziosi che vi sono state apposte nel corso degli anni, racconta le vittorie di ciascuna contrada. E il secchio, oggi, sarà portato in trionfo dalla squadra vincitrice della passata edizione, la Sant’Elpidio che, come tradizione, sarà l’ultima a fare il suo ingresso in Piazza Matteotti. La Contesa è ispirata alla gara indetta dal Consiglio dei Priori fra le quattro contrade della città, per stabilire chi potesse attingere per primo l’acqua dell’unico pozzo, ponendo fine alle liti quotidiane tra le comari. Sfilerà anche la delegazione del Borgo Marinaro (Porto Sant’Elpidio) dove il ruolo del Guardiano del Porto sarà rivestito dal vicesindaco Andrea Balestrieri, mentre il sindaco Massimiliano Ciarpella, sarà presente, ma in abiti civili. In piazza si raduneranno anche i corteggi delle delegazioni Santa Croce (Bivio Cascinare), Castel di Castro (Castellano) e Marchesato di Santa Catarina (Luce). A tutti loro si rivolgerà il Podestà nel dare l’avvio ai giochi, ribadendo l’appello da parte di tutti a utilizzare il buon senso e una sana competitività. Il corteggio muoverà poi alla volta del ‘Mandozzi’, accolto dalle accanite tifoserie dei contradaioli stile ultras che coloreranno gli spalti e protagonista sarà solo il gioco del pozzo e le sei partite di 10’ ognuna, che vedranno sfidarsi i giocatori di due contrade per volta, nel centrare il pozzo e accumulare più punti possibile per assicurarsi la vittoria. Un torneo vissuto con grande tensione anche in campo e la riprova sono tafferugli e scaramucce che si verificano, ogni anno. Quando il campo di gara avrà decretato il verdetto, il corteggio farà rientro in Piazza Matteotti per la consegna del Secchio ai vincitori e per dichiarare chiusi i giochi della Contesa.

Marisa Colibazzi