Si guarda al futuro: nuovo piano urbanistico

"In campagna elettorale qualcuno rideva e diceva che non ce l’avremmo fatta. Invece, dopo 35 anni, San Benedetto avrà il suo nuovo piano urbanistico generale". Con queste parole il sindaco Antonio Spazzafumo ha aperto la conferenza stampa che si è svolta convocata per annunciare l’avvio ufficiale dell’iter di redazione del nuovo Piano Urbanistico Generale (Pug). All’incontro erano presenti anche il dirigente del settore Urbanistica Giorgio Giantomassi, il responsabile dell’Ufficio Pianificazione Urbanistica Gionni Tiburtini e il consigliere comunale Umberto Pasquali. Il sindaco ha spiegato che l’Amministrazione ha siglato un accordo con la società Mate di Bologna, incaricata della redazione del nuovo strumento urbanistico. "Si tratta di una società di alto livello che ha già lavorato per città importanti e ci sentiamo in buone mani. Abbiamo speso circa 273mila euro, di cui 250mila coperti da finanziamento regionale per questo progetto. Questo significa che l’esborso, per le casse comunali, è stato minimo", ha dichiarato il sindaco.

Rivendicando la valenza politica del traguardo, il primo cittadino ha aggiunto: "Dopo trentacinque anni San Benedetto avvia il percorso per una nuova progettazione nel nome della crescita, della sostenibilità e dello sviluppo a misura di persona. Ricordo quando, nel programma di mandato, inserimmo il nuovo piano regolatore: qualcuno rideva dicendo che non l’avrei mai visto realizzato. Invece oggi collaboriamo con una società importante che ci consentirà di arrivare con il progetto in mano a fine 2026". A scendere nei dettagli è stato l’architetto Giorgio Giantomassi che ha illustrato gli aspetti tecnici dell’accordo sottoscritto con la Mate, che ha vinto la gara europea per la redazione del Pug. "Abbiamo stipulato un contratto per la redazione del Pug con la società Mate, che ha presentato il miglior progetto. Il documento sarà redatto con una forte partecipazione pubblica. Il cronoprogramma prevede un totale di 630 giorni di lavoro e l’adozione del piano entro la fine del 2026", ha precisato il dirigente, evidenziando la centralità del coinvolgimento dei cittadini. Giantomassi ha inoltre chiarito uno dei cardini della nuova pianificazione: "Il bilancio del consumo di suolo dovrà essere pari a zero, salvo indicazioni specifiche. È un piano che tende alla rigenerazione urbana, non all’espansione edilizia". Un principio che, secondo quanto spiegato, mira a tutelare il territorio e a promuovere la valorizzazione del costruito esistente, ponendo attenzione alla sostenibilità ambientale e alla resilienza urbana.

Emidio Lattanzi