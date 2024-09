Si inaugura il nuovo asilo nido. Apre le porte ’L’albero dei sogni’

Sabato alle 11 a Monteprandone sarà inaugurato l’asilo nido comunale ’L’Albero dei Sogni’. La cerimonia avverrà alla presenza delle autorità civili, militari e religiose e delle famiglie dei bambini e delle bambine che da lunedì 2 settembre inizieranno l’anno educativo nella nuova struttura situata in contrada San Donato a Centobuchi. Rispondente al metodo educativo montessoriano, il nuovo nido ospiterà 100 bambini da 3 mesi a 3 anni di età. L’edificio sorge in un’area di circa 12 mila metri quadrati e si estende su una superficie di 1.380 metri quadri con spazi interni dedicati alle attività didattiche (aule, sala polifunzionale, aree riposo) e a quelle accessorie (cucina e locali di servizio, fasciatoi e servizi igienici, area amministrativa). E’ una costruzione basata su principi di bioedilizia, sostenibilità ed efficienza energetica. Nei patii interni e all’estero della struttura è, infatti, presente un ’bosco fotovoltaico’ formato da ’alberi’ il cui montante centrale costituisce il ’tronco’, da cui partono i ’rami’ sormontati da pannelli fotovoltaici, orientati in maniera da catturare, durante la giornata, la maggiore quantità possibile di luce solare e produrre così energia. Il fabbricato è realizzato con materiali naturali riciclabili con certificazioni ambientali e ha una resistenza ad eventi sismici delle strutture portanti e non portanti oltre a pavimenti anti trauma e resilienti. La struttura è dotata di un ampio parcheggio esterno e di un grande giardino dove sono stati piantumati ben 152 alberi dove i bambini e le bambine potranno giocare e svolgere attività ludico-educative all’aria aperta. L’opera, del costo di 3,5 milioni di euro, è stata realizzata dall’Inail nell’ambito del programma di "Iniziative immobiliari di elevata utilità sociale valutabili nell’ambito dei propri piani triennali di investimento".

Ma. Ie.