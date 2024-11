Si inaugura la sede per le associazioni

Le Associazioni ’Ora et labora’ e ’Le Ali della vita onlus’, hanno per la prima volta una sede. Sarà inaugurata oggi pomeriggio alle 16 in via Gronchi 12 in zona Agraria a Porto d’Ascoli. "L’apertura della nostra prima sede è un passo fondamentale per le nostre associazioni, non solo per rispondere alle esigenze, ma per prepararci alle sfide future affermano – affermano i presidenti dei due sodalizi Ilenia Illuminati e Silvestro Schifano –. La sede ci permetterà di migliorare le attività e i servizi che saranno offerti, accogliere un maggior numero di volontari, sviluppare nuovi progetti ed infine, ma non meno importante, una sana collaborazione tra le associazioni per il bene di tutti. L’inaugurazione rappresenta un’occasione speciale per far conoscere lo spirito di collaborazione associativa e i nostri progetti per il futuro". All’inaugurazione è prevista la presenza del sindaco Spazzafumo, dell’assessore Sanguigni e del vescovo diocesano Palmieri.