Si inizia da cardiologa e pneumologia

Le prestazioni sanitarie specialistiche per le quali è prevista l’erogazione a partire dal prossimo 19 maggio afferiscono, in questa primissima fase, alle branche della cardiologia e della pneumologia. Per quanto riguarda la cardiologia, con il coinvolgimento dell’unità operativa complessa di cardiologia e Utic diretta da Pierfrancesco Grossi per la refertazione degli esami da remoto, potranno essere effettuati, su richiesta del medico di famiglia, negli ambulatori in cui è attiva la telemedicina: monitoraggio dei pazienti in scompenso cardiaco attraverso l’esecuzione dell’elettrocardiogramma e dell’holter cardiaco. Per quanto riguarda la pneumologia, con il coinvolgimento dell’unità operativa complessa di pneumologia diretta da Vittorio D’Emilio, potrà essere eseguita, dietro prescrizione del medico di medicina generale, la spirometria per il monitoraggio delle funzioni polmonari e la diagnosi precoce di patologie come asma, broncopneumopatia cronica ostruttiva e altre malattie respiratorie. Gradualmente il progetto sperimentale di telemedicina sarà potenziato attraverso l’erogazione di prestazioni sanitarie afferenti alla medicina fisica e riabilitativa con il coinvolgimento dell’unità operativa diretta da Alfredo Fioroni che si avvarrà dei sistemi di valutazione e riabilitazione Homing TT e di realtà virtuale che includono esercizi e programmi specifici per la postura, l’allenamento funzionale, l’equilibrio e la forza, e di prestazioni sanitarie afferenti alla dermatologia, quali visite con il dermoscopio e il monitoraggio dei pazienti.