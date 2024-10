Si insedia il consiglio in Provincia. Eletto vice Alessandro Rocchi: "Sarò garante di trasparenza"

Il sindaco di Grottammare, Alessandro Rocchi, sarà il vicepresidente della Provincia. L’ufficialità è arrivata durante l’insediamento del nuovo consiglio provinciale, che si è svolto a palazzo San Filippo a quasi due settimane dalle elezioni dello scorso 29 settembre. Rocchi è stato il candidato che ha ottenuto il punteggio più alto per quanto riguarda i voti ponderati, 9.148, pertanto il presidente Sergio Loggi lo ha voluto nominare vice. Nell’occasione, sono state assegnate anche le altre deleghe: destinatari i cinque consiglieri che sono espressione della maggioranza di centrosinistra. A cominciare da Daniele Tonelli, che sarà capogruppo e che si occuperà di viabilità e ambiente. "Siamo pronti per questa nuova avventura – commenta Tonelli, riconfermato dopo l’ultimo mandato –. Ci sarà un impegno costante da parte di tutti e lo stimolo è quello di fare sempre meglio, nonostante le difficoltà che ci sono state e quelle che arriveranno. Con l’aiuto di tutti i sindaci siamo convinti che si possa svolgere un ottimo lavoro". Tornando alle deleghe, Serena Silvestri ha ricevuto quelle all’edilizia scolastica e al personale, mentre a Germana Gagliardi sono andati il patrimonio e l’urbanistica. L’esponente del Movimento Cinque Stelle, il monteprandonese Antonio Riccio, si occuperà di trasporti e polizia provinciale. Quest’ultimo ha espresso la propria soddisfazione. "La sinergia che si respira all’interno del Movimento fa ben sperare – spiega Riccio –, anche in vista delle prossime elezioni regionali, in cui abbiamo tutte le carte in regola per essere colonna portante di eventuali coalizioni progressiste. Per tutti quelli che vorranno sarò garante di trasparenza e contenuti nel Piceno". Il consiglio provinciale, poi, sarà composto anche da Gino Micozzi, consigliere comunale di San Benedetto ed eletto nella lista ‘Noi di Centro’, e dai quattro rappresentanti del centrodestra: la consigliera comunale ascolana Barbara Pennacchietti, il sindaco di Massignano Massimo Romani, il consigliere sambenedettese Pasqualino Piunti e l’altra consigliera comunale ascolana Manuela Di Micco. Gli unici due consiglieri uscenti che sono stati riconfermati sono Daniele Tonelli e Serena Silvestri.

Matteo Porfiri