Si insedia il nuovo consiglio dell’Ordine: Fioravanti segretario, Carbone tesoriere

Si è insediato il nuovo consiglio dell’Ordine degli avvocati di Ascoli. Come annunciato, Paolo Travaglini è stato eletto presidente. Valerio Fioravanti è segretario, Daniela Carbone confermata tesoriere. Del consiglio fanno parte anche gli avvocati Antonio Catapano, Elisabetta Lucidi, Piero Antimiani, Alessandra Hopps, Patrizia Pasqualini, Davide Stipa, Raffaella Cardola e Claudio Voltattorni, quest’ultimo entrato per la rinuncia di Domenico De Angelis, che era alla guida della lista "Unità Picena", e Silvia Troiani. In consiglio sono entrati tutti i candidati della lista "Accettailconsiglio" capitanata dal neo presidente Travaglini; tra gli altri obiettivi quello di prestare collaborazione per completare le piante organiche dei magistrati e del personale di cancelleria e stipulare protocolli d’intesa nei vari settori, prevedendo tra l’altro che le cause aventi particolare oggetto (ad es. in materia familiare, specie se coinvolgenti minori) siano assegnate ad un numero limitato di magistrati togati e le udienze siano tenute separatamente. In calendario anche riattivare la Camera Arbitrale dell’Ordine.