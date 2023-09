Si invecchia e anche male: un convegno

L’assessore regionale Filippo Saltamartini ieri ad Appignano con il sindaco Marco Fioravanti che haricordato la ‘battaglia’ per evitare l’Ospedale Unico di Vallata. La consigliera regionale Monica Acciarri ha sottolineato che la regione Marche "è caratterizzata da un fenomeno di transizione epidemiologica e demografica. L’incidenza delle persone di età con più di 65 anni (al 1° gennaio 2021) è pari al 25,6% del totale della popolazione residente: di questi il 4,5% sono persone di età superiore agli 85 anni. Il fenomeno si registra anche nel comune di Appignano dove al 31 dicembre 2021 si contavano 1.693 residenti, di cui il 29,7% over 65. Nei prossimi anni si prevede un ulteriore progressivo innalzamento dell’età media e un peggioramento degli indici di vecchiaia e di dipendenza della popolazione. A tal proposito nel modello delineato da AGENAS di Assistenza Territoriale, attuativo del Piano Nazionale di Recupero e Resilienza, e recepito nel Piano Socio-Sanitario della Regione Marche si prevede che questi soggetti siano destinati ad essere presi in carico dalle equipe multiprofessionali delle Case della Comunità assieme ai Medici di Medicina Generale in base a definiti modelli di stratificazione".