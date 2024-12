Si lavora al presepe vivente

Da novembre si lavora nel Parco Calise per la realizzazione della 18esima edizione del presepe vivente, come sempre promosso da Fabrizio Rosati presidente dell’omonima associazione. Tre le rappresentazioni: il 26 con la partecipazione del vescovo diocesano Palmieri il sindaco Alessandro Rocchi e il parroco don Federico Pompei. Le repliche, come sempre, il primo dell’anno e il 6 gennaio giorno in cui arriveranno i Re Magi. Le scene saranno 39, in postazioni diverse rispetto alla passata edizione, circa 120 i figuranti e nel frattempo è iniziata la ricerca fra le famiglie grottammaresi, per allestire la Natività. Intanto trapelano le prime indiscrezioni sull’interesse per il presepe vivente di Grottammare da parte dei turisti. Il presidente Rosati anticipa che si sono già prenotati i viaggiatori di 6 pullman provenienti da varie parti d’Italia: 2 di Napoli, 2 arriveranno da Bari, 1 da Reggio Emilia e 1 da Parma.