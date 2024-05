Si lavora alle spiagge accessibili

Si lavora a ritmo intenso lungo tutto il litorale di Grottammare per la preparazione delle spiagge, in particolare quelle libere che devono essere attrezzate con le passerelle per l’accesso ai diversamente abili. Particolare attenzione viene riservata all’allestimento della "Spiaggia accessibile" che tanto successo ha riscosso la passata stagione, quella individuata nella spiaggia libera n. 3. Si tratta di un progetto di inclusione curato dall’assessore Monica Pomili con l’intento di incrementare e migliorare l’accoglienza verso turisti con disabilità di varia natura. Fu scelto quel tratto di arenile, dopo un accurato sopralluogo eseguito dai Servizi sociali e Tecnici, poiché si trova a piano strada ed è dotata di una struttura comunale, quella della guardia medica estiva, con spogliatoio e bagno per disabili. Intanto oggi viene anche inaugurato il campo di basket nel parco delle Rimembranze per un evento nazionale di Baskin.