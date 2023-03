Si maschera da Meloni E Giorgia ride con la bimba

"Letizia, la tua maschera è la più bella di tutto il carnevale. Preparati che fra cinque anni ci vai tu". Accompagnato dall’invio di un bacio affettuoso alla giovane ascolana Letizia Pieroni è arrivato ieri un videomessaggio niente di meno che dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. E’ accaduto che il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti ha fatto vedere alla premier il video della mascherata che la figlia del compianto Ermanno Pieroni ha messo in scena al Carnevale di Ascoli impersonando proprio la prima donna italiana a diventare presidente del consiglio, parodiando, ad esempio la famosa risposta all’onorevole Serracchiani. "E’ stata graziosa la presidente Meloni ad inviarci questo bellissimo video per tramite del sindaco Fioravanti" commenta Mariolina Maggiori, madre di Letizia, che ha nove anni e frequenta la quarta elementare al Don Giussani. "Con mia figlia ogni anno cerchiamo di inventare una mascherata dedicata al personaggio del momento e quest’anno non poteva che essere la prima premier donna italiana anche se mia figlia Letizia era intimorita dall’accento romano. Negli anni passati si è mascherata da Loredana Bertè quando è tornata a San Remo, poi da Malgioglio al Grande Fratello. Stiamo già pensando a chi sarà il prossimo personaggio che Letizia impersonerà il prossimo carnevale".

p. erc.