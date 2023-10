Si masturba in stazione, denunciato dalla Polfer

Il personale della polizia ferroviariaha denunciato in stato di libertà un 46enne, per detenzione di coltello del genere proibito e per atti osceni in luogo pubblico. L’uomo è stato intercettato all’interno della stazione ferroviaria di Porto d’Ascoli dagli agenti della polfer impegnati in attività di controllo del territorio ad "alto impatto". Il soggetto era stato segnalato alle forze dell’ordine per atti autoerotismo e quando gli agenti sono giunti sul posto l’hanno subito riconosciuto, poiché i caratteri somatici ed i vestiti indossati corrispondevano alla descrizione fornita da qualche testimone. Durante gli accertamenti in banca dati è emerso che il cittadino di nazionalità italiana aveva diversi precedenti penali per reati vari, tra cui quelli contro il patrimonio. Il soggetto, secondo quanto hanno potuto accertare gli investigatori della polizia ferroviaria, si sarebbe esibito in atti di autoerotismo in due diversi episodi e sempre in luoghi pubblici frequentati da minorenni. Gli agenti hanno fermato e poi perquisito l’uomo trovandolo in possesso di un coltello a serramanico con una lama di 18 centimetri, che è stato subito posto sotto sequestro. Avuta anche la certezza che si trattasse della stessa persona segnalata per atti di autoerotismo, è scattata la denuncia penale all’autorità giudiziaria. Nella stazione ferroviaria di Porto d’Ascoli non è la prima volta che accadono eventi simili: l’ultimo caso l’anno scorso, quando la polfer denunciò per atti osceni un uomo che faceva autoerotismo nella zona dei binari, ma ancor prima, nel 2020, fu denunciato per la stessa ragione un uomo e nel 2014 vi fu lo scandalo degli atteggiamenti intimi nei bagni dove un 70enne si appartava con una ragazzina.

Marcello Iezzi