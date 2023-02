"Opportunità del Psr Marche. La filiera del legno-biomasse" è il tema del convegno in programma martedì 7 febbraio. L’evento, organizzato dalla Confagricoltura Ascoli e Fermo, si terrà a partire dalle 15, presso la sede Confagricoltura in via della Tintura, 8 ad Ascoli. A moderare la tavola rotonda Emiliano Pompei, vice presidente della Confagricoltura Marche e Tommaso Ciriaci, dottore agronomo responsabile unione provinciale agricoltori. Interverrà Renato Cocci Grifoni, dottore agronomo esperto di biomasse legnose. Per info e prenotazioni rivolgersi a Valeria Trenta, indirizzo email: psr[email protected]