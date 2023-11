Si parla di intelligenza artificiale con Blow Up. Appuntamento nella casa delle associazioni

Domani sera alle 21.15, nell’ambito della rassegna sulle intelligenze artificiali, promossa da Blow Up, presso l’Ospitale Casa delle Associazioni, a Grottammare alta, in collaborazione con l’Associazione Leggere54, si terrà la conferenza "Dall’abaco all’I.A. - Il viaggio stupefacente del calcolo automatico", curata da Filippo Massacci, esperto di informatica e membro del direttivo di Blow Up. Computer, App, Social, I.A., Robot. La tecnologia informatica ha invaso la nostra vita. Come ci siamo arrivati? Sappiamo come funziona? Se sapremo usarla in modo consapevole sarà uno strumento straordinario che migliorerà le condizioni delle nostra vita altrimenti rischiamo di perdere la nostra identità e diventeremo terminazioni controllate e gestite da entità "sconosciute". Queste ed altre problematiche legate alle varie forme di intelligenze si parlerà con il relatore della particolare serata. Ingresso gratuito con tessera Fic.