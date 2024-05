Si parla di ’Made in Italy’ con il viceministro Valentino Valentini

Al festival della diplomazia culturale, promosso dal Movimento Cristiano Lavoratori regionale presieduto da Vincenzo Inchingoli e diretto da Maurizio Petrocchi, col patrocinio di diversi Comuni del fermano e del maceratese, ieri (all’auditorium ‘Giusti’) si è parlato di ‘Made in Italy come soft power: una risorsa strategica per la diplomazia culturale e l’internazionalizzazione del sistema Paese’. Ospite d’onore il viceministro (Imprese e Made in Italy), Valentino Valentini: "L’Italia da sempre eccelle nella diplomazia culturale. Ci viene riconosciuta una eccellenza in tutto il mondo. Sono tanti i Paesi che richiedono le nostre équipe per avere un’assistenza d’eccellenza dell’eredità storica comune. Come Farnesina, come ministero della cultura, cerchiamo di dare questo tipo di assistenza che viene subito dopo quella umanitaria. Siamo forti nel soft power ed è profondo il nesso col Made in Italy, il legame che abbiamo col patrimonio di bellezza, artistico, storico. E’ importante andare con le nostre missioni per salvare patrimoni dell’umanità". Il tema è stato affrontato anche rapportandolo ai Paesi in guerra che sono mercati per l’Italia: "Crediamo che attraverso la nostra azione di carattere economico e politico si possano risolvere le situazioni, ad esempio con la Russia che è un nostro mercato. Purtroppo finché non cambieranno le circostanze dovremo adeguarci. La forza degli italiani è sempre stata quella di trovare nuovi sbocchi commerciali". Un tema impegnativo affrontato con un parterre autorevole: il Prefetto Edoardo D’Alascio, il sindaco Alessio Pignotti e il suo vice, Roberto Greci, la sindaca Carla Piermarini (Ortezzano), la dirigente dell’Urbani, Laura D’Ignazi (presente con alcune classi del Tarantelli), Elisabetta Pieragostini (Da.Mi.), Giuseppe Rivetti (UniMc), esponenti politici locali e regionali di Fi.