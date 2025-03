Si parla di sinistra rivoluzionaria

Il nuovo appuntamento della rassegna ‘I conti con la storia, è dedicato alle radici e agli sviluppi della sinistra rivoluzionaria italiana. Domenica prossima, alle ore 18, nella sala conferenze dell’Ospitale di Grottammare alta, sarà ospite lo storico Eros Francescangeli, autore del saggio ‘Un mondo meglio di così. La sinistra rivoluzionaria in Italia (1943-1978)’. L’incontro, che fa parte del percorso tematico ‘I movimenti politici che hanno cambiato la storia’, vedrà Francescangeli dialogare con la storica Silvia Casilio. Il focus sarà rivolto all’analisi delle tante anime che hanno animato la sinistra rivoluzionaria, dagli anarchici ai bordighisti, passando per i trotskisti, fino ai gruppi maoisti e ai collettivi più noti come Lotta Continua e Potere Operaio. Durante la discussione sarà approfondito il ruolo centrale del maoismo negli anni Sessanta.