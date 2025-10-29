Si parte con il piano asfalti. Restano alcuni nodi tecnici

Il Comune di San Benedetto ha avviato la fase operativa del piano di rifacimento degli asfalti, ma il percorso non sarà breve né semplice. La vera difficoltà, spiegano dagli uffici tecnici, è quella di coordinare i lavori di superficie con gli interventi che nei prossimi mesi interesseranno il sottosuolo cittadino, dove Enel e Italgas dovranno procedere con importanti opere di manutenzione e sostituzione delle reti. Questo significa che, prima di stendere nuovi manti stradali, sarà necessario attendere o quantomeno sincronizzare i tempi con quelli delle due aziende, evitando che gli interventi vengano eseguiti e poi danneggiati poco dopo da nuovi scavi. È un nodo tecnico ma anche economico, poiché il rischio di rifare due volte le stesse strade comporterebbe sprechi di risorse e ritardi nei cantieri. "Stiamo relazionandoci con le due aziende e continueremo a farlo proprio per coordinarci e accelerare nei punti in cui la situazione è maggiormente problematica" ha dichiarato l’assessore ai lavori pubblici Andrea Sanguigni, che da settimane tiene un contatto costante con i referenti tecnici di Enel e Italgas. Nonostante queste complessità, l’amministrazione comunale ha deciso di non attendere oltre e di partire comunque con una prima tranche di interventi, finanziata con 850mila euro già stanziati nel bilancio. Si tratta di un investimento iniziale che, nelle intenzioni della giunta, sarà seguito da ulteriori fondi nei prossimi mesi, man mano che i lavori sui sottoservizi andranno avanti.

Le prime aree interessate saranno quelle di Porto d’Ascoli, dove la situazione del manto stradale è giudicata più urgente. Gli interventi riguarderanno via Toti, via Turati, via IV Novembre, via Sgambati e via Sforza, tratti in cui le buche e le irregolarità rendono difficoltosa la circolazione. Nel centro cittadino, la priorità sarà invece viale De Gasperi, una delle principali arterie urbane, ormai ridotta in condizioni critiche. Il tratto verrà asfaltato a breve.