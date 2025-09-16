Si pedala verso il futuro con Pums e Biciplan

San Benedetto è una città poco inquinata, ma deve fare i conti con forti criticità sul fronte della sicurezza stradale. È quanto emerso nella commissione Urbanistica – Edilizia popolare – Edilizia privata che si è riunita ieri pomeriggio per l’ultimo incontro prima dell’attuazione dell’avvio dell’iter per il varo e l’adozione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (Pums) e il Biciplan.

A fare gli onori di casa nella commissione presieduta dalla consigliera Annalisa Marchegiani è stato il sindaco Antonio Spazzafumo: "Oggi – ha affermato – si è chiuso un percorso condiviso. In commissione faremo il punto di quanto svolto prima di avviare l’iter per l’attuazione del piano". Il responsabile del procedimento Gionni Tiburtini ha aggiunto: "Siamo in dirittura d’arrivo in un percorso che abbiamo iniziato più di due anni fa e che ci ha visti impegnati in maniera intensa e quindi questo è un traguardo che ci apprestiamo a tagliare ed è molto importante perché il Pums e il Biciplan sono strumenti molto importanti per la nostra città". Ha inoltre parlato di momento storico, collegando l’approvazione dei piani al futuro Piano Urbanistico Generale. La relazione illustrata da Carlo Carminucci (Isfort) ha evidenziato i punti di forza della città, come il turismo e le infrastrutture, ma anche i rischi legati a congestione e incidentalità. E’ emerso che, sotto il profilo dell’inquinamento, la Riviera delle Palme non presenta particolari problemi. Le opportunità maggiori arrivano dai fondi Pnrr per ciclabilità e trasporto sostenibile.

Il professor Paolo Colarossi ha presentato la visione delle "centralità traverse", un progetto di riqualificazione dello spazio pubblico che punta a quartieri raggiungibili a piedi in pochi minuti, con percorsi pedonali e ciclabili, arredi urbani e spazi di socialità diffusi. L’ingegner Alessandra Aquilino ha invece illustrato il Biciplan, che porterà la rete ciclabile da 22 a quasi 60 km. Le nuove piste saranno più sicure e continue, con zone 30, attraversamenti protetti e percorsi cicloturistici, per fare di San Benedetto un modello di mobilità dolce lungo l’Adriatico. Con l’adozione di PUMS e Biciplan si apre una fase cruciale: rendere la città più sicura, accessibile e vivibile, con una mobilità davvero sostenibile.

