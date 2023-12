Si proietta ’Imitation Game’

Domani, alle 21.15, presso l’Ospitale Casa delle Associazioni, sarà proiettata un’opera fondamentale per il tema della stagione sulle varie intelligenze artificiali: ’Imitation Game’ di Morten Tyldum, dedicato alla storia di Alan Turing matematico, logico, crittografo e filosofo britannico, considerato uno dei padri dell’informatica e uno dei più grandi matematici del XX secolo. Il film di Morten Tyldum ha il merito di denunciare l’accanimento omofobico delle istituzioni britanniche contro un uomo che indiscutibilmente aveva contribuito ad abbreviare la guerra di 2 anni, salvando milioni di vite. The Imitation Game rivela le sue intenzioni fin dal titolo: perché è un gioco di sotterfugi e contraffazioni che riguarda non solo il codice nazista, ma anche la stessa attività del gruppo di esperti riuniti per decifrarlo, costretti ad operare sotto copertura. Ingresso gratuito con tessera F.I.C. (euro 10).