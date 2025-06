Si punta sulla fase difensiva che non deve concedere spazi

L’Ascoli è praticamente pronto a tuffarsi nella sua 32esima partecipazione al campionato di serie C. La nuova stagione del Picchio nelle prossime ore prenderà il via con un assetto societario completamente rinnovato al quale seguirà anche una profonda ristrutturazione del settore tecnico. A sviluppare le strategie volte a favorire il potenziamento dell’organico saranno le idee condivise tra l’amministratore unico Bernardino Passeri, il direttore sportivo Matteo Patti e il tecnico Francesco Tomei.

Praticamente una sorta di triumvirato che cercherà di lavorare in stretta sinergia per permettere al Picchio di rialzarsi dopo un’annata particolarmente tribolata. In attesa delle ufficialità dei vincoli contrattuali attraverso i quali ds e allenatore si legheranno con il club bianconero, abbiamo provato ad immaginare come potrebbe svilupparsi la prima inedita veste tattica dell’Ascoli, nell’attesa che i vertici dirigenziali portino a termine le valutazioni necessarie per cercare di capire quali elementi della rosa potranno essere ritenuti utili o meno per il gioco espresso da Tomei. Il suo credo calcistico abbiamo avuto modo di ravvisare, nel corso delle due recenti esperienze maturate a Monopoli e Picerno, che si basa su un 4-2-3-1 dove a rivestire una certa importanza è la fase difensiva serrata volta a non concedere spazi e occasioni all’avversario di turno.

Oggi risultano essere vari i profili sotto contratto sui quali si focalizzeranno le prime considerazioni della nuova società. Tra i pali attualmente l’Ascoli può vantare la presenza di alcuni profili come quelli di Barosi e Raffaelli. Il primo arrivò in bianconero nel 2023, ma col Picchio non ha mai avuto la vera chance di dimostrare il proprio valore. L’altro estremo difensore invece lo abbiamo spesso visto all’opera nel corso dell’ultimo campionato dove in molte circostanze è stato impiegato dal primo minuto dai vari allenatori che si sono alternati in panchina. Il pacchetto difensivo completo a partire da domani primo luglio invece vedrà presenti Curado, Menna, Piermarini, Cozzoli, Mantovani, Tavcar, il giovane Caucci e Alagna. Già questi nomi consentirebbero di vedere un’eventuale linea a 4 composta da Alagna, Piermarini, Curado, o Menna, e infine Cozzoli. Difficile considerare nel progetto Mantovani che certamente cercherà nel corso del mercato estivo una soluzione adatta per non scendere di categoria dopo le annate disputate in B.

A centrocampo vari i tasselli che rappresentano un mix tra nomi esperti e giovani promesse: Carpani, Varone, Odjer, Bando, Maiga Silvestri, Cosimi, Ciccanti e Lo Scalzo. In un ipotetico tandem posizionato davanti alla difesa potrebbero essere Bando, Carpani, Odjer e Varone a giocarsi in prima battuta le due maglie a disposizione. Vari gli elementi in attacco infine. I possibili trequartisti attualmente risponderebbero ai profili di Silipo, D’Uffizi e Gagliardi. Nomi ai quali si possono aggiungere Corazza, Caccavo, Palazzino, allenato da Tomei proprio a Picerno, e Re. L’avventura di Forte ad Ascoli è di fatto terminata, mentre i più curiosi aspettano di vedere in azione in baby Gorica.

Massimiliano Mariotti