Si ribalta con l’auto a Campofilone

Un ragazzo di 19 anni è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale di Ancona, a seguito dei traumi riportati in un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio a Campofilone. Il giovane, residente a Campofilone, stava rientrando a casa dal lavoro ed era alla guida della sua auto mentre stava percorrendo la strada provinciale di collegamento a Montefiore dell’Aso. Erano circa le 16, quando il 19enne, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo dell’auto che è uscita di strada ed è finita sotto la scarpata, rovesciandosi su stessa. Sul luogo dell’incidente è intervenuto il personale del 118 e della Croce Verde Valdaso, che ha ritenuto opportuna la richiesta dell’eliambulanza. Il giovane, che durante il tempo dei primi soccorsi non ha mai perso coscienza ed è uscito autonomamente dall’abitacolo dell’auto, è stato trasportato a Torrette di Ancona ed ha raccontato di essere uscito di strada nel tentativo di schivare un animale. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco ed i carabinieri.

Paola Pieragostini