Si ribalta con l’auto: donna ferita

La strada provinciale che da Monteprandone scende sulla Nazionale in zona Ragnola, è stata ancora una volta teatro di un sinistro in cui è rimasta ferita N. G. di 40 anni residente a Monteprandone. La donna era diretta verso monte, in salita, quando ha perso il controllo della Fiat Punto che è salita sul terrapieno ribaltandosi su di un fianco. E’ accaduto ieri mattina in località Bore Ragnola all’altezza dell’ex "Wy Not". A chiamare i soccorsi è stato un sotto ufficiale della polizia locale di Monteprandone, fuori servizio, che ha cercato di portare i primi soccorsi alla donna, la quale è stata poi estratta dall’abitacolo dai vigili del fuoco di San Benedetto. I sanitari della Potes 118 hanno stabilizzato la paziente e l’hanno trasportata al Pronto Soccorso. Le condizioni della donna non sono preoccupanti. La polizia locale di Monteprandone ha proceduto ai rilievi tecnici e si è occupata della viabilità.